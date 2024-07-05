НБУ пояснив в чому причина високого попиту на валюту та підвищення курсу

5 липня 2024, 10:51
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Джерело:

НБУ

Протягом червня курс долара був на контрольованому рівні. Завдяки політиці "керованої гнучкості" обмінний курс гривні коливався в обидві сторони незначно девальвувавши в середньому за місяць.

В чому причина попиту на валюту

Протягом червня різниця між готівковим та офіційним курсами  не перевищувала 1,3% – тобто перебувала у прийнятних межах.

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Основними чинниками посилення попиту на валюту були:

  • збереження високої інтенсивності видатків бюджету;
  • активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищенням акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей;
  • здійснення бізнесом операцій, дозволених у межах травневої лібералізації.

З огляду на збереження структурного дефіциту іноземної валюти інтервенції НБУ і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку – у червні чистий продаж іноземної валюти становив 3 мільярди доларів,
– написали у НБУ.

Нагадаємо! У червні НБУ продав на міжбанку 2,98 мільярда доларів, що на 2,8% менше, ніж у травні.

Курс долара 5 липня

Протягом доби курс долара продемонстрував значне падіння вартості – на 5 – 43 копійки. Найбільше валюта просіла у обмінниках.

  • У банках: купівля – 40,45 гривні, продаж – 40,95 гривні;
  • В обмінниках: купівля – 40,05 гривні, продаж – 40,97 гривні;
  • На чорному ринку: купівля – 40,80 гривні, продаж – 40,88 гривні.

Автор: Тетяна Стельмах