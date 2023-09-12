На порозі опалювального сезону: Шмигаль повідомив, чи будуть рости тарифи взимку

Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Відтак, ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 вересня, інформує 24 Канал.

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Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від "Нафтогазу" обсяги "блакитного палива" за фіксованою ціною – 7,4 гривні за кубічний метр,

– зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, це та пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи.

"Наразі триває укладання договорів між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані", – пояснив Шмигаль.

Підготовка до сезону на фінальній стадії

Прем'єр також заявив, що станом на сьогодні підготовка української енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.

"Більше ніж місяць залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували та продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію", – сказав очільник уряду.

Тож, Денис Шмигаль озвучив поточні результати підготовки до опалювального сезону:

АЕС. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.

ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов'язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

ТЕЦ. Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно.

ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.

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