На порозі опалювального сезону: Шмигаль повідомив, чи будуть рости тарифи взимку
Джерело:Денис Шмигаль
Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Відтак, ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 вересня, інформує 24 Канал.
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Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від "Нафтогазу" обсяги "блакитного палива" за фіксованою ціною – 7,4 гривні за кубічний метр,
– зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, це та пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи.
"Наразі триває укладання договорів між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані", – пояснив Шмигаль.
Підготовка до сезону на фінальній стадії
Прем'єр також заявив, що станом на сьогодні підготовка української енергосистеми до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію.
"Більше ніж місяць залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували та продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію", – сказав очільник уряду.
Тож, Денис Шмигаль озвучив поточні результати підготовки до опалювального сезону:
- АЕС. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два стануть у стрій до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.
- ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов'язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.
- ТЕЦ. Майже 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно.
- ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.
В Україні діє мораторій на підвищення тарифів: головне
- Кабмін ще раніше ввів у дію мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Однак, підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.
- Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, але після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.