Реальна ціна тарифів в Україні
Споживач не може дізнатися собівартість тарифу. Оскільки, до уваги береться не тільки ціна закупки, а і транспортування, заробітна плата працівників та обслуговування мережі.
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Експертка у сфері ЖКГ Кристина Ненно вважає, що якби не мораторій на комунальні послуги, тарифи були б значно вищими, повідомляє 24 Канал. Ймовірно, з теперішнім рівнем доходу, українці не змогли б оплатити повну комуналку.
Тут немає стопу по тарифах, там би вже кожне комунальне підприємство диктувало свої правила. Оскільки в Україні діє мораторій, то їм нічого не залишається, як підлаштовуватися під ці реалії, вони дивляться, на чому можна зекономити, що можна не ремонтувати тощо.
Ненно наголошує, що тарифи обов'язково зростуть після закінчення мораторію. Адже значна кількість комунальних підприємств потребують ремонту та відновлення.
Експертка також вважає проблемою – відсутність єдиної формули вираховування тарифів, відповідно до якої можна прослідкувати динаміку зімни ціни. Комунальні підприємства не публікують таку інформацію.
В принципі, яка у нас є проблема? Наприклад, тарифи на гарячу воду та опалення встановлюються комунальними підприємствами, потім вони передають нібито економічно обґрунтовані тарифи до органів місцевого самоврядування, де вони, власне, й ухвалюються. Загалом комунальні підприємства повинні оприлюднювати всі ці цифри, аби споживачі розуміли, що конкретно закладено в той чи інший тариф.
– наголосила Ненно
Питання наскільки зростуть тарифи – відкрите. Говорячи про електроенергію, варто розуміти, що зростання ціни за кіловат-годину до 2,64 гривні, не покриває усі витрати підприємств. Комунальники кажуть, що реальна вартість цього тарифу сягає 7 гривень за кіловат-годину.