Реальная цена тарифов в Украине

Потребитель не может узнать себестоимость тарифа. Поскольку учитывается не только цена закупки, но и транспортировка, заработная плата работников и обслуживание сети.

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Экспертка в сфере ЖКХ Кристина Ненно считает, что если бы не мораторий на коммунальные услуги, тарифы были бы значительно выше, сообщает 24 Канал. Вероятно, с нынешним уровнем дохода украинцы не смогли бы оплатить полную коммуналку.

Кристина Ненно Эксперт в сфере ЖКХ Здесь нет стопа по тарифам, там бы уже каждое коммунальное предприятие диктовало свои правила. Поскольку в Украине действует мораторий, им ничего не остается, как подстраиваться под эти реалии, они смотрят, на чем можно сэкономить, что можно не ремонтировать и т.д.

Ненно подчеркивает, что тарифы обязательно возрастут по окончании моратория. Ведь значительное количество коммунальных предприятий требует ремонта и восстановления.

Эксперт также считает проблемой – отсутствие единой формулы вычисления тарифов, согласно которой можно проследить динамику зимней цены. Коммунальные предприятия не публикуют такую информацию.