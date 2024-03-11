Це не легко купити та замінити: що буде з відновлення портової інфраструктури в Україні

Українська портова інфраструктура потерпає від постійних атак російських дронів. Ворог намагається знищити морські термінали. Проблема у тому, що відновити їх не так легко, каже віцепрем'єра з відновлення Олександр Кубраков.

Чи вдасться відновити Україні портові термінали

За словами віцепрем'єра з відновлення, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова в інтерв'ю РБК-Україна, руйнація української портової інфраструктури ворогом відбувається регулярно.

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що під час атаки 2 березня російські дрони пошкодили в Одесі багатоповерхівку. Як розповів міський голова Одеси Геннадій Труханов, це стала найстрашніша трагедія для міста. Внаслідок цієї атаки загинуло 12 осіб, серед них діти.

Олександр Кубраков розповів, що після російської атаки не всі термінали вдалося відновити.

Є складні термінали та складні механізми, які не можна купити в найближчому будівельному гіпермаркеті й легко замінити. Все це потребує, якщо не років, то 10 – 15 місяців для отримання обладнання і, відповідно, ремонту,

– каже міністра розвитку громад.

Які є ризики через затримки з постачанням ракет для ППО

Зі слів Кубракова, спроможності української ППО суттєво посилились. Зокрема, щодо захисту портової галузі.

Через складну ситуацію в Конгресі із виділенням озброєння, в Україні існують певні ризики щодо цього.

Ми в стані війни й звичайно в нашій державі будуть військові ризики. Тут питання в іншому, на відміну від попередніх періодів. Я думаю, що Росія розуміє, що нам є чим відповісти на ці військові ризики й що, можливо, якісь речі їм краще не починати робити. Вони це відчули. Щомісяця, а іноді щотижня щось з їхнім флотом військовим відбувається. Військовим, я підкреслюю,

– каже Олександр Кубраков.

Він пояснює, що засобів ППО в Україні повинно бути більше, адже нормальна система протиповітряної оборони багато ешелонована.