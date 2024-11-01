Нові правила для родин зниклих безвісти військових: Кабмін змінив порядок виплати допомоги

Внесено зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, які зникли безвісти або були визнані померлими. Які нові умови, читайте далі.

Як тепер родини зможуть отримати виплату

Тепер ці родини мають право на виплату протягом трьох років з дати ухвалення судового рішення про оголошення військовослужбовця померлим, передає 24 Канал з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

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Олексій Гончаренко Народний депутат України Змінами запропоновано обчислювати трирічний строк із дати набрання законної сили рішенням суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це забезпечить, що родини не втратять право на допомогу через пропущений строк.

За словами Гончаренка, наразі дата виникнення права на виплати у разі смерті визначається за свідоцтвом про смерть. Відтак, родини втрачали право на грошову допомогу, якщо військовослужбовець, оголошений судом померлим, зник безвісти понад три роки.

Цікаво! Нардеп також зазначив, що особам з інвалідністю I групи пропонується надати можливість отримувати одноразову допомогу позачергово.