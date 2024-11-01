Как теперь семьи смогут получить выплату

Теперь эти семьи имеют право на выплату в течение трех лет с даты принятия судебного решения об объявлении военнослужащего умершим, передает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

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Алексей Гончаренко Народный депутат Украины Изменениями предложено исчислять трехлетний срок с даты вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это обеспечит, что семьи не потеряют право на помощь из-за пропущенного срока.

По словам Гончаренко, сейчас дата возникновения права на выплаты в случае смерти определяется по свидетельству о смерти. Поэтому, семьи теряли право на денежную помощь, если военнослужащий, объявлен судом умершим, пропал без вести более трех лет.

Интересно! Нардеп также отметил, что лицам с инвалидностью I группы предлагается предоставить возможность получать единовременное пособие вне очереди.