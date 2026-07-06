Росія пошкодила спецтехніку ДТЕК у Києві: які наслідки масованої атаки

Унаслідок чергової масованої атаки Росії на Київ пошкоджень зазнали виробничі майданчики та спецтехніка ДТЕК. Попри руйнування, працівники компанії не постраждали й уже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Енергетична інфраструктура ДТЕК зазнала пошкоджень після нічного обстрілу

У ДТЕК повідомили, що в ніч на сьогодні російські війська завдали чергового масованого удару по столиці. Внаслідок цього були пошкоджені виробничі майданчики компанії, бригадні автомобілі та інші споруди, необхідні для роботи енергетиків.

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Наразі фахівці компанії проводять оцінку завданих збитків та ліквідовують наслідки атаки. Після завершення обстеження буде визначено обсяг необхідних відновлювальних робіт.

У компанії наголосили, що найважливіше – під час обстрілу ніхто з працівників не постраждав. Попри пошкодження виробничої інфраструктури, енергетики продовжують виконувати свою роботу та вживають заходів для якнайшвидшого відновлення пошкоджених об'єктів.

Зверніть увагу! Атаки на енергетичну інфраструктуру, навіть якщо вони не призводять до масштабних відключень, ускладнюють роботу аварійних служб і збільшують витрати на підтримку та відновлення енергосистеми. Швидка ліквідація наслідків таких ударів є критично важливою для забезпечення стабільного енергопостачання.

Нагадаємо, 3 липня росіяни також обстріляли підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. У ДТЕК розповіли, що під ворожим ударом опинилося шахтоуправління компанії. Внаслідок атаки загинув працівник охоронної служби. Ще 5 працівників отримали поранення. Також удар спричинив значні руйнування. На момент атаки під землею в шахті перебували 86 працівників. Усіх негайно евакуювали на поверхню.