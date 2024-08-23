Нова послуга для пенсіонерів: що пропонують у ПФУ

У ПФУ розробили нову послугу для пенсіонерів. Вона має полегшити для них отримання сервісних послуг.

Нова послуга для пенсіонерів

Пенсійний фонд розробив сервіс "Запис на прийом", який можна знайти на офіційному сайті установи.

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Через цей сервіс можна обрати собі зручні день та час для відвідування сервісного центру головного управління Пенсійного фонду.

Нагадаємо! Записатися можна онлайн, виконавши інструкцію за посиланням.

Щоб виконати процедуру, треба авторизуватися на сайті зручним способом: