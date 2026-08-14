Європа на межі нового продовольчого удару: посуха загрожує врожаю 2027 року

Аномальна спека та посуха в Європі вже ставлять під загрозу осінню посівну, а отже, і врожай наступного року. На тлі війни Росії проти України та перебоїв із постачанням добрив це може посилити ризики для світового продовольчого ринку.

Посуха ставить під загрозу осінню посівну в Європі

Цього літа Європа пережила кілька хвиль аномальної спеки, які вже завдали шкоди врожаям і ускладнили транспортування зерна, пише Bloomberg. Тепер увага фермерів переміщується на посівну кампанію, адже ґрунт у багатьох регіонах залишається надзвичайно сухим.

У Великій Британії фермер Джеймс Міллс, який вирощує пшеницю, ячмінь, овес і боби, вже відкладає посів кормових культур. За його словами, для початку роботи на полях потрібні значні опади, адже ґрунт пересох.

Першою культурою, яка може постраждати від посухи, стане ріпак. Його сіють у серпні – вересні, однак без достатньої кількості вологи фермери ризикують пропустити оптимальні строки.

Французький фермер Бенуа Мерло розповів, що вже очікує на значні дощі для посіву ріпаку. За його словами, після 10–15 вересня сіяти цю культуру стає дедалі складніше, оскільки рослинам необхідно встигнути сформувати достатню біомасу до зими.

Проблема поширюється і на інші культури. Якщо посуха триватиме, під загрозою опиняться пшениця, ячмінь та жито, які висівають восени, а збирають наступного року.

Складна ситуація спостерігається у низці ключових сільськогосподарських регіонів Європи. У Баварії з 1 квітня випало найменше опадів за останні 11 років, тоді як іспанський регіон Кастилія-і-Леон отримав приблизно на дві третини менше дощів, ніж зазвичай.

За словами представника іспанської фермерської організації ASAJA Агустіна Міранди Сотільйоса, тривала суха погода може призвести до затримки підготовки ґрунту та розвитку посівів, збільшуючи фінансові ризики для аграріїв.

Чому проблеми Європи можуть вдарити по світових цінах

Ситуація ускладнюється тим, що світовий ринок зерна вже перебуває під тиском геополітичних ризиків. Росія та Україна посилили атаки на зернову інфраструктуру та судна в Чорному морі, що знову ставить під питання стабільність поставок із одного з ключових регіонів світового аграрного експорту.

Додатковим фактором є ситуація навколо Ормузької протоки. Її фактичне перекриття створює ризики для вартості добрив, дизельного пального та інших ресурсів, необхідних аграріям.

На цьому тлі ціни на зерно вже демонструють помітне зростання. За останні два місяці ф'ючерси на пшеницю в Парижі подорожчали приблизно на 19%, а в Чикаго – на 12%. Кукурудза також суттєво додала в ціні на обох ринках.

Європа особливо вразлива до таких потрясінь, адже площі під зерновими культурами на континенті поступово скорочувалися протягом останніх 25 років. Водночас Європа є континентом, який найшвидше нагрівається, що підвищує залежність урожайності від погодних умов.

Найближчими днями ситуація може дещо покращитися: прогнозується прохолодніша та вологіша погода. Однак фермерам потрібні не короткочасні зливи, а тривалі опади, здатні відновити запаси вологи в ґрунті.

За довгостроковими прогнозами, спекотна й суха погода може зберігатися до жовтня, тоді як суттєвіші опади очікуються лише в листопаді. Для частини аграріїв це може виявитися запізно.

Водночас метеорологи не прогнозують катастрофічного сценарію для всієї Європи. За оцінкою старшого агрометеоролога Donald Keeney із Vaisala Xweather, посівна, найімовірніше, відбудеться, але низька вологість ґрунтів може негативно вплинути на проростання та ранній розвиток ріпаку й озимої пшениці.

Тим часом рекордне падіння рівня Дунаю змусило Румунію почати зупинку останнього працюючого реактора Чернаводської АЕС, яка зазвичай забезпечує близько 20% електроенергії країни. Схожа проблема виникла в Угорщині, де влада терміново почала будувати спеціальну конструкцію на дні річки, щоб не допустити зупинки АЕС "Пакш".