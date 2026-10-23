Один рік за три: кому можуть нарахувати більший страховий стаж

Держава надає особливі умови підрахунку робочих років для певних категорій громадян. Це дозволяє значно пришвидшити вихід на заслужений відпочинок.

Кому саме зарахують один місяць роботи за три

У 2026 році в українському законодавстві продовжує діяти норма про обчислення страхового стажу з підвищувальним коефіцієнтом для осіб, які працювали або несли службу в особливо складних чи небезпечних умовах, про що пише Пенсійний фонд України.

Зокрема, право на потрійний стаж мають депортовані особи, які працювали під час перебування на спецпоселенні, за умови наявності підтвердних документів за періоди до 2004 року.

Зауважте! Також ця пільга охоплює військовослужбовців, які проходили службу безпосередньо в районах бойових дій.

Для військових мінімальний період для застосування такого коефіцієнта становить лише один місяць, а максимального обмеження взагалі не встановлено. Завдяки цьому захисники можуть набагато швидше сформувати необхідний страховий стаж. Про це зазначено у ПФУ.

Це дає змогу чоловікам оформити пенсію вже з 55 років за наявності не менше 25 років стажу;

а жінкам – з 50 років, якщо вони мають щонайменше 20 років стажу.

Для призначення пенсії учасникам бойових дій необхідно подати до Пенсійного фонду документи, що посвідчують особу, підтверджують страховий стаж і статус УБД, а також довідки про безпосередню участь у бойових діях,

– наголошують у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, що українцям можуть почати нараховувати більше коштів за страховий стаж. Але такі зміни можливі не раніше 1 січня.

Водночас індексації пенсій восени очікувати не варто. Перерахунок відбувається щорічно. Але лише весною.