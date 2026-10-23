Один год за три: кому могут зачесть больший страховой стаж

Тройной страховой стаж / Фото: Pexels
Государство предусматривает особые условия подсчета трудовых лет для определенных категорий граждан. Это позволяет значительно ускорить выход на заслуженный отдых.
Кому именно зачтут один месяц работы за три
В 2026 году в украинском законодательстве продолжает действовать норма о расчете страхового стажа с повышающим коэффициентом для лиц, которые работали или несли службу в особо сложных или опасных условиях, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.
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В частности, право на тройной стаж имеют депортированные лица, которые работали во время пребывания в спецпоселении, при условии наличия подтверждающих документов за периоды до 2004 года.
Обратите внимание! Также эта льгота распространяется на военнослужащих, проходивших службу непосредственно в районах боевых действий.
Для военных минимальный период для применения такого коэффициента составляет всего один месяц, а максимального ограничения вообще не установлено. Благодаря этому защитники могут гораздо быстрее накопить необходимый страховой стаж. Об этом сообщается в ПФУ.
- Это позволяет мужчинам оформить пенсию уже с 55 лет при наличии не менее 25 лет стажа;
- а женщинам – с 50 лет, если у них не менее 20 лет стажа.
Для назначения пенсии участникам боевых действий необходимо подать в Пенсионный фонд документы, удостоверяющие личность, подтверждающие страховой стаж и статус УБД, а также справки о непосредственном участии в боевых действиях
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Напомним, что украинцам могут начать начислять больше средств по страховому стажу. Но такие изменения возможны не раньше 1 января.
В то же время индексации пенсий осенью ожидать не стоит. Перерасчет происходит ежегодно. Но только весной.
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