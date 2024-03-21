Наполеонівські плани "Нафтогазу": наскільки збільшиться видобуток газу в Україні

Попри складну ситуацію в країні, "Нафтогаз" продовжує розширювати свої потужності. Зокрема відкривати нові свердловини.

Що планує зробити "Нафтогаз"

Цьогоріч "Нафтогаз" планує значно збільшити свій видобуток природного газу. Очікуваний показник зростання – пів мільярда кубометрів.

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Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз" Наш план на 2024 рік – наростити видобуток блакитного палива щонайменше на півмільярда кубометрів. Ми збільшуємо темпи буріння нових свердловин, використовуємо сучасні технології як для дослідження надр, так і для безпосереднього видобутку газу.

Паралельно зі зростанням видобутків, має збільшитись об'єм газу, який зберігається в українських сховищах. Йдеться про паливо, що належить іноземним енергетичним компаніям.

У 2024 році ми прагнемо залучити близько 4 мільярди кубічних метрів газу іноземних трейдерів до зберігання у наших підземних сховищах,

– наголошує Чернишов

Які результати "Нафтогазу" за 2023 рік

Торік компанія "Нафтогаз" ввела в експлуатацію 86 нових газових свердловин. При цьому 24 з них мають початковий дебіт газу більш як 100 тисяч кубометрів.

Цікаво, що деякі свердловини були новопробурені, а інші – старі заморожені. Компанія "Укргазвидобування" продовжує проводити докладний аналіз родовищ. Внаслідок цих досліджень і реанімуються старі свердловини.