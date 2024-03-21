У Росії закінчуються юані

Такі ді з боку Китаю були зумовлені не без участі США, які на початку січня пригрозили країні вторинними санкціями.

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Станом на 1 січня 2024 року у російських банках лишилося юанів у еквіваленті 6,8 мільярда доларів. Це на 25,7% менше за показники листопада. Наприклад у лютому 2023 року сума склала 14,1 мільярда доларів в еквіваленті.

Таке падіння може загрожувати зменшенням імпорту для Росії, тому що КНР веде торги лише у національній валюті. Це критично, адже Москва зараз, як ніколи, залежить від співпраці з Китаєм.

Тож нині у Росії два виходи з цієї ситуації, аби уникнути товарних дефіцитів:

перейти на бартер – таке рішення пропонують деякі депутати;

знайти обхідний шлях через сторонні валюти – це може призвести до зростання цін.

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