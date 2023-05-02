Виплати військовим по 30 тисяч: МВФ розкритикував законопроєкт

Повернення грошового забезпечення військових на суму у 30 тисяч гривень може негативно вплинути на економічну ситуацію в Україні. Представник МВФ додав, що цей законопроєкт є не збалансованим.

30 тисяч для військових: чому зросте дефіцит бюджету

За словами представника Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграма Степаняна повернення усім військовим виплат у розмірі 30 тисяч гривень спровокує зростання бюджетного дефіциту у 2023 році.

Читайте також Чому військовим в тилу досі не повернули виплати у 30 тисяч гривень

Ухвалення такого законопроєкту не визначає джерел фінансування додаткових витрат, а саме понад 4 мільярди доларів.

Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або істотні запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, однак такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок,

– розповів Ваграм Степанян.

Крім того, представник додав, що будь-які позики на такі видатки можуть поставити під загрозу стійкість боргу України.

Це дуже важливо, щоб уряд контролював будь-які зміни до бюджету. Ризик ухвалення популістських рішень, які абсолютно не прораховані, надзвичайно високий. Так зване повернення виплат – це не про інтереси армії, це кроки, які роблять нас вразливішими,

– ще раніше сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

А голова НБУ Андрій Пишний заявив, що ухвалення проєкту про повернення "не дає позитивної конотації в наших розмовах із міжнародними партнерами". На додаток, це повпливає на домовленості, взяті в рамках меморандуму з МВФ.

Як зараз нараховуються грошові винагороди захисникам

У Генштабі ЗСУ пояснили, що наразі виплати військовим виплачуються залежно від районів бойових дій та складності завдань:

Захисники, які беруть участь безпосередньо на передовій, отримують по 100 тисяч гривень;

Захисники, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть участі в боях із ворогом, а також ті, які перебувають на бойовому чергуванні та беруть участь у відбитті повітряних нападів супротивника – по 30 тисяч гривень.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Водночас із 1 лютого 2023 року всім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20,1 тисячі гривень,

– повідомили в Генштабі.

Зверніть увагу, що видатки держбюджету на грошове утримання військовослужбовців знизилося у березні до 67,3 мільярда гривень. У лютому загальна сума складала 76,9 мільярда гривень, а у січні 71,8 мільярда.