Гнучкий курс може повернутися: коли цього очікувати

В Нацбанку України прогнозують, що цілком ймовірно, що гнучкий курс долара може повернутися. Втім, це відбуватиметься поступово.

Гнучкий курс не за горами

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що перехід до гнучкого курсу є однією зі стратегій НБУ, на яку регулятор орієнтується. Крім того, до неї входить ще й пом'якшення валютних обмежень і повернення до інфляційного таргетування.

Читайте також Долар можуть "відпустити": коли НБУ скасує фіксований курс

Відтак передумовами до повернення гнучкого курсоутворення стане:

керована ситуація на валютному ринку;

достатній обсяг міжнародних резервів;

пом'якшення низки обмежень, що дозволяють мінімізувати різницю між курсами на різних сегментах валютного ринку;

стійке зниження інфляції;

дієвість монетарних інструментів для забезпечення привабливості активів у гривнях.

що Сергій Ніколайчук не заперечує, що перехід може відбутися й раніше. Адже останнім часом відбувається значний прогрес роботи регулятора щодо цього.

Можливо, умови для переходу до гнучкого курсоутворення виникнуть і раніше. Але поки нічого конкретно не обіцяємо,

– додає заступник голови НБУ.

Втім потрібно розуміти, що підвищення гнучкості курсу долара буде відбуватися поступово, а не одразу. Для цього потрібен час.

Коли фіксований курс стане нефіксованим

За словами фінансового аналітика Михайла Демківа, рік тому курс підняли з 29 гривень до 36 гривень. Таким чином фіксований курс тримається на цій позначці ще досі. Втім, аналітик зауважив, що поки змін щодо цього не варто чекати.

Швидше за все, його не буде, принаймні я так читаю цей документ,

– каже Демків.

Найімовірніше, курс Нацбанк зможе "відпустити" тільки на початку 2024 року. Але така зміна буде поступовою, а коливання будуть в обидва боки.