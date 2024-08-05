Чим українцям загрожує відмова від повірки лічильників

Періодична повірка лічильників, зокрема гарячої води та теплової енергії, є обов’язком споживачів. Про те, чи мають право українці відмовитись від такої послуги.

Чи можна відмовитись від повірки лічильника

Відмовитися від повірки лічильників неможливо. Якщо споживач не виконує обов'язкову повірку приладів обліку в установлений термін, підприємство не має права використовувати показання таких лічильників для розрахунків.

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Отже, розрахунки будуть проводитися за методом, що використовується для квартир без індивідуальних лічильників, а тому суми у платіжках можуть значно збільшитися.

Перевірка відповідних лічильників повинна проводитися раз на чотири роки, щоб забезпечити їх правильну роботу та точність нарахування обсягів спожитих комунальних послуг.

Тому споживачам самостійно потрібно обрати організацію, яка має право здійснювати повірку лічильників. І, відповідно, оплатити її власними коштами. Як відомо, середня ціна повірки варіюється від 350 до понад 1 000 гривень.

Після завершення метрологічної повірки лічильників води та тепла споживач повинен передати результати до обленерго та теплоенерго.