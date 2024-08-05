Чи можна відмовитись від повірки лічильника
Відмовитися від повірки лічильників неможливо. Якщо споживач не виконує обов'язкову повірку приладів обліку в установлений термін, підприємство не має права використовувати показання таких лічильників для розрахунків.
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Отже, розрахунки будуть проводитися за методом, що використовується для квартир без індивідуальних лічильників, а тому суми у платіжках можуть значно збільшитися.
Тому споживачам самостійно потрібно обрати організацію, яка має право здійснювати повірку лічильників. І, відповідно, оплатити її власними коштами. Як відомо, середня ціна повірки варіюється від 350 до понад 1 000 гривень.