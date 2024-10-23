Час настав: кому треба повірити лічильники

Повірка лічильників на електроенергію, газ та воду в Україні є обов'язковою процедурою. Цю процедуру раніше призупиняли, однак її знову відновили через рік.

Повірка лічильників

Всі українці, у яких настає час для проведення повірки лічильників, мають зробити це протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону. Це стосується усіх лічильників на комунальні послуги.

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Ініціювати повірку може споживач і постачальником послуг. Не рідко компанії-постачальники самі виходять на контакт зі споживачами, коли настає час для процедури.

Нагадаємо! Фахівці департаменту комунальних послуг закликають споживачів бути пильними щодо перевірок своїх лічильників. Якщо мешканці не можуть пригадати дату останньої повірки лічильника, влада звернеться до них напряму. У цих повідомленнях наголошуватиметься на важливості повірки, яка може передбачати демонтаж лічильника для оцінки його метрологічних характеристик з подальшим встановленням його на місце після завершення необхідних перевірок.

Хто оплачує повірку лічильника

Лічильники за газ та електрику обслуговує постачальник, тому платити нічого не потрібно.

Лічильник на воду та тепло – якщо тариф не передбачає процедури, тому у цьому випадку платить споживач.

Після проведення повірки видається відповідний акт або протокол, який підтверджує її результати. Якщо виявлено несправності, лічильник може бути замінений або відремонтований.