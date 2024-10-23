Чи зростуть тарифи у 2025 році

Як розповів експерт Олег Попенко у коментарі для 24 Каналу, підвищення тарифів на комунальні послуги таки варто чекати у 2025 році. Він підтверджує, що таке підвищення чітко зазначено у меморандумі України з МВФ.

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Зокрема, там вказано, що уряд України зобов'язується підвищити тарифи з урахуванням нових методів розрахунку та соціальних аспектів, враховуючи обставини війни.

Олег Попенко

Експерт з житлово-комунальних послуг

Я очікую в наступному році підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду й на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення.

Водночас у Міністерстві фінансів зазначають, що в оновленому Меморандумі з МВФ – немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, проте така можливість врахована. Втім, такий крок може бути можливим, якщо програма субсидій буде належно фінансована.

Для чого Україні підвищення тарифів на енергоносії

Це розглядається як захід для розвʼязання проблем в енергетичному секторі, що спричинені повномасштабною війною. Однак, реалізація такого кроку можливе лише при наявності достатніх фінансових ресурсів для підтримки вразливих домогосподарств.