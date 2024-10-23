Чи зростуть тарифи у 2025 році

Як розповів експерт Олег Попенко у коментарі для 24 Каналу, підвищення тарифів на комунальні послуги таки варто чекати у 2025 році. Він підтверджує, що таке підвищення чітко зазначено у меморандумі України з МВФ.

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Зокрема, там вказано, що уряд України зобов'язується підвищити тарифи з урахуванням нових методів розрахунку та соціальних аспектів, враховуючи обставини війни.

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Я очікую в наступному році підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду й на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення.

Водночас у Міністерстві фінансів зазначають, що в оновленому Меморандумі з МВФ – немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, проте така можливість врахована. Втім, такий крок може бути можливим, якщо програма субсидій буде належно фінансована.