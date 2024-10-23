Вырастут ли тарифы в 2025 году

Как рассказал эксперт Олег Попенко в комментарии для 24 Канала, повышение тарифов на коммунальные услуги таки стоит ждать в 2025 году. Он подтверждает, что такое повышение четко указано в меморандуме Украины с МВФ.

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В частности, там указано, что правительство Украины обязуется повысить тарифы с учетом новых методов расчета и социальных аспектов, учитывая обстоятельства войны.

Олег Попенко

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам

Я ожидаю в следующем году поднятия тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения.

В то же время в Министерстве финансов отмечают, что в обновленном Меморандуме с МВФ – нет обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители, однако такая возможность учтена. Впрочем, такой шаг может быть возможным, если программа субсидий будет должным образом финансирована.

Для чего Украине повышение тарифов на энергоносители

Это рассматривается как мера для решения проблем в энергетическом секторе, вызванных полномасштабной войной. Однако, реализация такого шага возможна только при наличии достаточных финансовых ресурсов для поддержки уязвимых домохозяйств.