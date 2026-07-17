На українців чекають нові витрати: доведеться перевіряти важливу техніку

Українці повинні слідкувати за своїми лічильниками. Йдеться про перевірку точності та справності цих приладів. Тобто про повірку.

Що відомо про повірку лічильників води

Її проведення має відбуватися один раз на 4 роки, про що пише Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Наголошується, що повірку лічильників, які перебувають в експлуатації, можуть здійснювати тільки уповноважені організації. До цього списку входять наукові метрологічні центри з визнаними калібрувальними та вимірювальними можливостями, а ще метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення відповідних робіт.

Періодична повірка, а також обслуговування та ремонт (зокрема, демонтаж, транспортування і монтаж) квартирних вузлів обліку води здійснюються коштом власників. Виключення можливо, якщо інше не передбачено договором.

Якщо лічильник для води придатний – це підтверджується повірочним тавром. Також можуть видати свідоцтво про повірку встановленої форми.

Але у випадку, коли прилад не відповідає вимогам – оформлюється довідка про непридатність.

Таким чином, дотримання строків та звернення до уповноважених організацій допоможе українцям уникнути зайвих проблем. Зокрема, фінансових.

Що ще варто знати про лічильники

Українці можуть отримати штраф через лічильник електроенергії. Адміністративний штраф становить від 1 700 гривень.

Водночас газовий лічильник теж потрібно перевіряти. Але це робиться дещо рідше.