Повірка лічильників води: кому нарахують зайві куби у платіжках

Кожного українця, який користується централізованим водопостачанням, зобов'язали проводити повірку лічильників холодної води. Це робиться раз на чотири роки.

Кого стосуються жорсткі правила щодо лічильників

Якщо проігнорувати цю вимогу, постачальник автоматично змінить порядок нарахування плати, про що офіційно попереджає "Тернопільводоканал".

Перевірити точну дату закінчення терміну експлуатації приладу можна в особистому кабінеті на сайті підприємства або у паперових рахунках.

Як прострочена повірка лічильника вдарить по гаманцю? Споживачів із неперевіреними приладами миттєво прирівнюють до тих, хто взагалі не має індивідуального лічильника. Це означає повну втрату права на справедливу компенсацію та перехід на оплату так званого небалансу.

Тобто людині доведеться покривати різницю між показниками загальнобудинкового лічильника та сумою всіх квартирних приладів обліку.

Важливо! Це значить, що доведеться платити не лише за себе, а й за всі втрати води у трубах багатоповерхівки та сусідів.

Нагадаємо, що система контролю за комунальними послугами в Україні постійно посилюється для мінімізації похибок. Схожі вимоги діють і для електролічильників, де міжповірочний інтервал становить від 4 до 16 років залежно від моделі. Проте, на відміну від води, планову перевірку приладів обліку світла повністю оплачує оператор системи розподілу, якщо споживач самостійно не пошкодив пристрій.