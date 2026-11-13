Поверка счетчиков воды: кому начислят лишние кубометры в счетах

Поверка счетчиков воды / Фото Unsplash
Каждого украинца, пользующегося централизованным водоснабжением, обязали проводить поверку счетчиков холодной воды. Это делается раз в четыре года.
Кого касаются строгие правила в отношении счетчиков
Если проигнорировать это требование, поставщик автоматически изменит порядок начисления платы, о чем официально предупреждает "Тернопольводоканал".
Проверить точную дату окончания срока эксплуатации прибора можно в личном кабинете на сайте предприятия или в бумажных счетах.
Как просроченная " поверка счетчика " ударит по кошельку? Потребителей с непроверенными приборами сразу приравнивают к тем, у кого вообще нет индивидуального счетчика. Это означает полную утрату права на справедливую компенсацию и переход на оплату так называемого дисбаланса.
То есть человеку придется покрывать разницу между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний всех квартирных приборов учета.
Важно! Это означает, что придется платить не только за себя, но и за все потери воды в трубах многоэтажки и у соседей.
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Напомним, что система контроля за коммунальными услугами в Украине постоянно усиливается для минимизации погрешностей. Аналогичные требования действуют и для электросчетчиков, где межповерочный интервал составляет от 4 до 16 лет в зависимости от модели. Однако, в отличие от воды, плановую проверку приборов учета электроэнергии полностью оплачивает оператор системы распределения, если потребитель самостоятельно не повредил устройство.
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