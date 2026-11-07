Придется достать кошелек: кому придется дополнительно оплатить поверку счетчика

Что не так с электросчетчиками

Даже без видимых повреждений электросчетчик может давать сбой и накручивать лишние киловатты, заставляя вас переплачивать за свет, напоминает Госпродпотребслужба.

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Чтобы избежать таких расходов, необходимо своевременно проводить поверку прибора, за организацию которой отвечает ваш оператор системы распределения.

Поверка – это проверка прибора учета, в ходе которой специалисты определяют, правильно ли он измеряет количество потребленной электроэнергии– напоминают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Как часто нужно вызывать специалистов

Межповерочный интервал строго зависит от типа вашего прибора и даты его выпуска. Например, для старых индукционных счетчиков, изготовленных до 1 декабря 2016 года, срок составляет 8 лет для однофазных и 4 года для трехфазных.

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Если же у вас более современный электромеханический или электронный прибор, интервалы могут колебаться от 6 до 16 лет. Точную дату предыдущей проверки всегда можно увидеть на пломбе, где специалисты указывают последние две цифры года и квартал.

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Кто покрывает расходы на демонтаж и проверку

Плановую поверку счетчиков для бытовых потребителей полностью оплачивает предприятие, обеспечивающее распределение электроэнергии. Все сопутствующие расходы, включая транспортировку, демонтаж и ремонт, уже заложены в ваш тариф на распределение.

Однако есть важный нюанс, который может ударить по кошельку. Если специалисты обнаружат, что прибор поврежден по вине потребителя или из-за нарушения правил эксплуатации, все финансовые обязательства по ремонту или покупке нового счетчика лягут на владельца жилья.

Что делать при подозрении на поломку

Если вы заметили аномальные цифры в счетах, имеете право инициировать внеплановую поверку. Для этого необходимо написать официальное заявление вашему оператору системы распределения.

Основанием для такого шага могут служить механические повреждения корпуса, сорванные пломбы или воздействие посторонних предметов на работу устройства. Все работы по демонтажу обязательно должны проходить в вашем присутствии, после чего составляется соответствующий акт.

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Какими были прежние правила учета газа и света

Напомним, что система контроля за коммунальными услугами в Украине постоянно обновляется для минимизации погрешностей и защиты прав потребителей.

Как уже сообщалось ранее, показания газовых счетчиков по старой схеме больше не будут принимать, поскольку компании массово переходят на более современные методы фиксации данных.

Это делается для того, чтобы украинцы платили исключительно за реально использованные ресурсы без переплат из-за устаревших систем учета.