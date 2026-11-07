Доведеться діставати гаманець: кому прийдеться додатково оплатити повірку лічильника

Що не так із енерголічильниками

Навіть без видимих пошкоджень електролічильник може давати збій і накручувати зайві кіловати, змушуючи вас переплачувати за світло, нагадує Держпродспоживслужба.

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Щоб уникнути таких витрат, необхідно вчасно проводити повірку приладу, за організацію якої відповідає ваш оператор системи розподілу.

Повірка – це перевірка приладу обліку, під час якої фахівці визначають, чи правильно він вимірює кількість спожитої електроенергії– нагадують у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Як часто потрібно викликати фахівців

Міжповірочний інтервал суворо залежить від типу вашого приладу та дати його випуску. Наприклад, для старих індукційних лічильників, виготовлених до 1 грудня 2016 року, термін становить 8 років для однофазних та 4 роки для трифазних.

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Якщо ж у вас сучасніший електромеханічний або електронний прилад, інтервали можуть коливатися від 6 до 16 років. Точну дату попередньої перевірки завжди можна підглянути на пломбі, де майстри вказують останні дві цифри року та квартал.

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Хто покриває витрати на демонтаж та перевірку

Планову повірку лічильників для побутових споживачів повністю оплачує підприємство, яке забезпечує розподіл електроенергії. Усі супутні витрати, включаючи транспортування, демонтаж та ремонт, вже закладені у ваш тариф на розподіл.

Проте є важливий нюанс, який може вдарити по гаманцю. Якщо фахівці виявлять, що прилад пошкоджено з вини споживача або через порушення правил експлуатації, усі фінансові зобов'язання за ремонт чи купівлю нового лічильника ляжуть на власника житла.

Що робити при підозрі на поломку

Якщо ви помітили аномальні цифри у платіжках, маєте право ініціювати позапланову повірку. Для цього необхідно написати офіційну заяву до вашого оператора системи розподілу.

Підставою для такого кроку можуть бути механічні пошкодження корпусу, зірвані пломби або вплив сторонніх предметів на роботу пристрою. Усі роботи з демонтажу обов'язково мають проходити у вашій присутності, після чого складається відповідний акт.

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Якими були попередні правила обліку газу та світла

Нагадаємо, що система контролю за комунальними послугами в Україні постійно оновлюється для мінімізації похибок та захисту прав споживачів.

Як вже повідомлялося раніше, показання газових лічильників старим способом більше не прийматимуть, оскільки компанії масово переходять на сучасніші методи фіксації даних.

Це робиться для того, щоб українці платили виключно за реально використані ресурси без переплат через застарілі системи обліку.