Хто оплачує повірку лічильників

Для побутових лічильників газу та електроенергії періодичну повірку, а також демонтаж, транспортування, монтаж і пов'язані з процедурою роботи оплачує суб'єкт господарювання, який надає відповідну послугу. Витрати враховуються у тарифах на газо- та електропостачання.

Порядок проведення повірки визначає постанова Кабміну №440. Вона скасувала дію попереднього мораторію та встановила строки, у які прилади мають подаватися на повірку після завершення опалювального сезону для відповідних територій.

Із водомірами правила відрізняються. Якщо йдеться про прилад, який забезпечує індивідуальний облік води у квартирі, повірка та пов'язані з нею роботи оплачуються власником вузла обліку, якщо договором не передбачено інше. Для комерційного обліку води порядок фінансування залежить від виду договору та організації обліку в будинку.

Як часто потрібно повіряти лічильники

Єдиного строку для всіх приладів немає. Для квартирних лічильників води міжповірочний інтервал становить 4 роки. Для газових приладів класу точності 1,0 – 2 роки, а класу 1,5 – 8 років. Для електролічильників строк залежить від типу та класу точності конкретного приладу.

Точну дату наступної повірки можна знайти в паспорті лічильника або, залежно від послуги, в особистому кабінеті споживача.

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Що буде, якщо проігнорувати повірку

Якщо лічильник не пройде обов'язкову повірку в установлені строки, його показники можуть перестати використовуватися для розрахунків. У такому випадку обсяг спожитої послуги визначатимуть за правилами, передбаченими законодавством та відповідними кодексами.

Тому перед проведенням повірки варто перевірити, хто саме відповідає за прилад, який у вас договір із постачальником та чи входить процедура до вже сплачених послуг.

Повірку законодавчо регульованих лічильників мають проводити уповноважені організації.

До слова, уряд ухвалив рішення не підвищувати вартість електроенергії для побутових споживачів з 1 листопада 2026 року. Ціна 4,32 гривні за кіловат-годину діятиме до кінця опалювального сезону, тобто, 31 березня 2027.