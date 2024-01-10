Скільки коштів втрачає Київ через повітряні тривоги

Під час тривог економічне життя Києва призупиняється й особливо болюче це торкається сфери громадського транспорту. Повітряні тривоги впливають на безпеку мешканців, а також на фінансовий стан міста.

Яких збитків зазнає столиця

Впродовж грудня 2023 року, у Києві повітряні тривоги звучали на загал 43 години, перевищуючи рекорд травня цього ж року, коли тривоги тривали майже 66 годин. Мінімальна кількість тривог була зафіксована у вересні та жовтні, періоді активної підготовки російських військ до зимових атак.

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Попри відчутні ризики для безпеки, прямі фінансові втрати комунальних підприємств здаються незначними. Наприклад, "Київпастранс" у 2022 році перевіз на 40,9% менше пасажирів порівняно з 2021 роком, і їхній дохід скоротився до 1,37 мільярда гривень.

Як страждає транспортна галузь

"Київський метрополітен" також зазнав зниження доходів, що склало 1 мільярд гривень, вдвічі менше від попереднього року. Загалом, повітряні тривоги в Києві у 2022 році тривали 631 годину з 5:00 до 23:00, що прирівнюється до місячного простою транспорту, або втрати 200 мільйонів гривень доходу.

! Непрямі економічні втрати значно вищі. Через зупинку громадського транспорту громадяни стають менш мобільними та активними, витрачаючи більше на альтернативні види перевезень. Зростає залежність від особистих автомобілів, що веде до збільшення заторів, викидів та використання імпортного палива.

За оцінками громадської організації "Пасажири Києва", година простою транспорту коштує місту 8,7 мільйона гривень. Таким чином, загальні економічні втрати від 1 115 годин тривог у Києві перевищують 9,7 мільярдів гривень.