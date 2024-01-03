Як обстріли вплинули на нерухомість Києва

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха розповіла для журналістів Delo.ua, що нині на ринку свою активність зберігають і покупці, і орендарі.

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Олена Гайдамаха Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Зазвичай до війни, з 1 до 10 січня, на київському ринку було затишшя. Вийнятком був минулий рік – під час блекаутів. Незважаючи на те, що ми сиділи без світла, все ж угоди відбувалися. Іноді люди вичікували три дні після жорстких обстрілів, але потім все одно йшли на перегляди. Учора теж була переписка з клієнтами, і сьогодні чоловік приїжджає на перегляд. Все ж таки люди цікавляться нерухомістю.

Вона додала, що угоди про продаж чи оренду не скасовувалися навіть під час чотириденних обстрілів. Проте блекаути вплинули на характеристики та попит на деякі об'єкти.

Солом'янський район, який часто потерпає від обстрілів, менш привабливий. А все решта – цікавить. Як купували, так і купують. Є навіть запити на комерційну нерухомість – оренду магазинів, офісів у центрі міста. Є й перегляди,

– сказала вона.

Зверніть увагу! Найбільше угод укладається на короткотривалий термін, десь пів року, на двокімнатні квартири.

Що змінилося в умовах оренди

Також в угодах почали з'являтися додаткові пункти від орендаторів, наприклад – "повернення залогової вартості у разі, якщо будуть йти активні бойові дії на вулицях Києва" або "якщо квартира непридатна для проживання". Найбільше клієнтів це переселенці, які вважають, що столиця найбезпечніше місце.

По-перше, ці люди вважають, що столиця найзахищеніша. І друге – що житло в столиці доступніше, ніж в західних регіонах. У Києві, наприклад, дуже простеньку двокімнатну квартиру можна винайняти за 8 – 10 тисяч гривень – у Дніпровському, Деснянському районі. У Львові за такими цінами нічого не знайдеш,

– пояснила співрозмовниця.

Також під час вимкнень світла змінюються і ціни на ринку. Зокрема на квартири вище 15 поверху падає попит і відповідно їх вартість знижується.