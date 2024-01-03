Как обстрелы повлияли на недвижимость Киева

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха рассказала для журналистов Delo.ua, что сейчас на рынке свою активность сохраняют и покупатели, и арендаторы.

Читайте также Увеличатся ли пенсии вместе с зарплатами, а тарифы изменятся: чего ждать в новом году

Елена Гайдамаха Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Обычно до войны, с 1 по 10 января, на киевском рынке было затишье. Исключением был прошлый год – во время блекаутов. Несмотря на то, что мы сидели без света, все же сделки совершались. Иногда люди выжидали через три дня после жестких обстрелов, но потом все равно шли на просмотры. Вчера тоже была переписка с клиентами, и сегодня мужчина приезжает на просмотр. Все-таки люди интересуются недвижимостью.

Она добавила, что соглашения о продаже или аренде не отменялись даже во время четырехдневных обстрелов. Тем не менее блекауты повлияли на характеристики и спрос на некоторые объекты.

Соломенский район, часто страдающий от обстрелов, менее привлекателен. А все остальное – интересует. Как покупали, так и покупают. Есть даже запросы на коммерческую недвижимость – аренду магазинов, офисов в центре города. Есть и просмотры,

– сказала она.

Обратите внимание! Больше сделок заключается на кратковременный срок, где-то полгода, на двухкомнатные квартиры.

Что изменилось в условиях аренды

Также в сделках начали появляться дополнительные пункты от арендаторов, например – "возврат залоговой стоимости в случае, если будут идти активные боевые действия по улицам Киева" или "если квартира непригодна для проживания". Больше клиентов это переселенцы, которые считают, что столица самое безопасное место.

Во-первых, эти люди считают, что столица самая защищенная. И второе – что жилье в столице доступнее, чем в западных регионах. В Киеве, например, очень простую двухкомнатную квартиру можно снять за 8 – 10 тысяч гривен – в Днепровском, Деснянском районе. Во Львове по таким ценам ничего не найдешь,

– объяснила собеседница.

Также при выключении света изменяются и цены на рынке. В частности, на квартиры выше 15 этажа падает спрос и соответственно их стоимость снижается.