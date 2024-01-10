Какие убытки терпит столица
В течение декабря 2023 года в Киеве воздушные тревоги звучали в общей сложности 43 часа, превышая рекорд мая этого же года, когда тревоги продолжались почти 66 часов. Минимальное количество тревог было зафиксировано в сентябре и октябре, периоде активной подготовки российских войск к зимним атакам.
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Несмотря на ощутимые риски безопасности, прямые финансовые потери коммунальных предприятий кажутся незначительными. К примеру, "Киевпасстранс" в 2022 году перевез на 40,9% меньше пассажиров по сравнению с 2021 годом, и их доход сократился до 1,37 миллиарда гривен.
Как страдает транспортная отрасль
"Киевский метрополитен" также испытал снижение доходов, что составило 1 миллиард гривен, вдвое меньше предыдущего года. В целом, воздушные тревоги в Киеве в 2022 году продолжались 631 час с 5:00 до 23:00, что приравнивается к месячному простою транспорта, или потере 200 миллионов гривен дохода.
По оценкам общественной организации "Пассажиры Киева", час простоя транспорта стоит городу 8,7 миллиона гривен. Таким образом, общие экономические потери от 1115 часов тревог в Киеве превышают 9,7 миллиарда гривен.