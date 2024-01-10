Какие убытки терпит столица

В течение декабря 2023 года в Киеве воздушные тревоги звучали в общей сложности 43 часа, превышая рекорд мая этого же года, когда тревоги продолжались почти 66 часов. Минимальное количество тревог было зафиксировано в сентябре и октябре, периоде активной подготовки российских войск к зимним атакам.

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Несмотря на ощутимые риски безопасности, прямые финансовые потери коммунальных предприятий кажутся незначительными. К примеру, "Киевпасстранс" в 2022 году перевез на 40,9% меньше пассажиров по сравнению с 2021 годом, и их доход сократился до 1,37 миллиарда гривен.

Как страдает транспортная отрасль

"Киевский метрополитен" также испытал снижение доходов, что составило 1 миллиард гривен, вдвое меньше предыдущего года. В целом, воздушные тревоги в Киеве в 2022 году продолжались 631 час с 5:00 до 23:00, что приравнивается к месячному простою транспорта, или потере 200 миллионов гривен дохода.

Заметьте ! Косвенные экономические потери значительно выше. Из-за остановки общественного транспорта граждане становятся менее мобильными и активными, тратя больше на альтернативные виды перевозок. Растет зависимость от личных автомобилей, что ведет к увеличению пробок, выбросов и использованию импортного топлива.

По оценкам общественной организации "Пассажиры Киева", час простоя транспорта стоит городу 8,7 миллиона гривен. Таким образом, общие экономические потери от 1115 часов тревог в Киеве превышают 9,7 миллиарда гривен.