Оформлення пенсій: кому з українців можуть нарахувати подвійний стаж у 2025 році

Деякі українці можуть отримувати стаж у подвійному розмірі. Так працівники певних професій можуть раніше виходити на пенсію.

Кому нарахують подвійний стаж у 2025 році

Це стосується роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд Запорізької області.

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Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки

— пояснили у ПФУ.

Його можуть отримати за таких обставин:

роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

підземних робіт — на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

роботи в екстремальних кліматичних умовах – на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

медперсоналу, який задіяний у медичній закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).

Зокрема для того, аби вийти на пенсію раніше, людина має надати Пенсійному фонду документальні підтвердження такої діяльності:

трудову книжку із відповідними записами; довідки від роботодавця; витяги з нормативних актів.

Зверніть увагу! Останні потрібні, якщо умови роботи змінювалися тощо.