Як збільшити розмір пенсії

Кожен офіційно відпрацьований рік додається до стажу та впливає на розмір пенсії. Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики України, інформує 24 Канал.

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Сума пенсії також залежить від сплаченого ЄСВ, який буде рости залежно від розміру заробітної плати. відповідно – чим більше внесок, тим вища пенсія.

Сплата податків має бути прозорою

У відомстві зазначили, що за даними звіту, за 9 місяців 2024 року понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні (тобто, вони почали сплачувати податки).

"Це забезпечило додаткові надходження до ПФУ у 97 мільйонів гривень єдиного внеску", – ідеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Ці внески не лише гарантують пенсійні права працівникам, що їх сплачують, а й впливають на виплати нинішнім пенсіонерам.