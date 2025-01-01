Как увеличить размер пенсии

Каждый официально отработанный год добавляется к стажу и влияет на размер пенсии. Об этом напомнили в Министерстве социальной политики Украины, информирует 24 Канал.

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Сумма пенсии также зависит от уплаченного ЕСВ, который будет расти в зависимости от размера заработной платы. соответственно – чем больше взнос, тем выше пенсия.

Уплата налогов должна быть прозрачной

В ведомстве отметили, что по данным отчета, за 9 месяцев 2024 года более 57 тысяч рабочих мест было выведено из тени (то есть, они начали платить налоги).

"Это обеспечило дополнительные поступления в ПФУ в 97 миллионов гривен единого взноса", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Эти взносы не только гарантируют пенсионные права работникам, что их платят, но и влияют на выплаты нынешним пенсионерам.