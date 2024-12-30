Почему украинцы не почувствовали повышения пенсий

Номинально средняя пенсионная выплата в Украине, по состоянию на октябрь 2024 года, выросла на 9,4%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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Однако, как отметил нардеп, реальный рост пенсии, с учетом инфляции составил – 0,7%.

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Повышение средней пенсии в годовом измерении является небольшим, но по крайней мере оно дефлировано на рост потребительских цен, прежде всего, за счет ежегодного перерасчета пенсий в марте этого года.

Напомним! Средняя пенсия в Украине, по состоянию на 1 октября этого года составила 5 851,9 гривны.

Удалось ли Украине обеспечить пенсионеров в декабре 2024 года

Нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что финансирование выплат пенсий на этот год завершено. В декабре на пенсионные выплаты было передано 63,3 миллиарда гривен, из них:

54 миллиарда гривен – передано через банки;

9,3 миллиарда гривен – через Укрпочту.

В декабре также были профинансированы:

страховые выплаты – почти 2,9 миллиарда гривен (из них больничные – 1,7 миллиарда гривен);

– почти 2,9 миллиарда гривен (из них больничные – 1,7 миллиарда гривен); жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа – ориентировочно 7,6 миллиарда гривен.

Сколько было потрачено на соцвыплаты в 2024 году

В этом году расходы на соцвыплаты выросли: