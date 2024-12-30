Последствия подорожания газа

С 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза, сообщает 24 Канал со ссылкой на Артема Петренко.

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Ожидается существенное повышение тарифов, что приведет к подорожанию газа, что повлияет на промышленность и экономику в целом.

Хотя для населения сохраняется мораторий на повышение цен, коммерческий сектор почувствует увеличение расходов, что может привести к подорожанию товаров и услуг.

Интересно! Это также будет иметь негативные последствия для добывающего сектора, в частности для государственных компаний.

Как рост тарифов повлияет на государственные компании

Петренко отметил, что повышение тарифов на транспортировку газа приведет к уменьшению оборотных средств у компаний, особенно в государственных, таких как "Укргаздобыча".

Важно! Они будут вынуждены больше платить за услуги газотранспортной системы, что ограничит их инвестиции в отрасль.

Это может негативно повлиять на энергетическую безопасность и бюджетные поступления, поскольку снижение добычи уменьшит ренту и отчисления в государственный и местные бюджеты.

Обратите внимание! Представители Европейской Бизнес Ассоциации также отметили отсутствие прозрачности в процессе установления тарифов и предупредили о негативных последствиях для отрасли.

Повышение тарифов на газ

В 2024 году 85% дохода Оператора ГТС Украины поступает от транспортировки газа российского происхождения, тогда как только 15% составляет доход от внутренних заказчиков.

Генеральный директор Оператора ГТС Дмитрий Липпа на заседании 30 декабря отметил, что для полной компенсации повышения тарифа недостаточно, но компания понимает необходимость взвешенных решений для экономики Украины.

Интересно! Оператор ГТС принял все меры для снижения расходов, в частности, закрываются и консервируются компрессорные станции, оптимизируется численность персонала и расходы.

Согласно решению НКРЕКП, тариф на транспортировку природного газа вырастет с 124,16 до 501,97 гривен за 1 000 кубометров, что составляет почти 305% повышения.