Субсидію можуть скасувати: Пенсійний фонд оголосив причини

Українське законодавство передбачає випадки позбавлення права на отримання житлової субсидії. Також можуть виникнути зобов’язання повернути отриману грошову допомогу.

Чому людині можуть скасувати субсидію

Позбавити субсидії можуть, якщо людина не повідомила про виникнення обставин, які впливають на перегляд розміру субсидії або права її отримання, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Особа, якій призначено житлову субсидію, має протягом 30 календарних днів поінформувати ПФУ про виникнення важливих обставин.

До списку обставин входять:

зміна складу зареєстрованих чи задекларованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміна соціального статусу членів домогосподарства;

зміна у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміна управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання;

будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тисяч гривень;

про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно більше, як 60 днів.

Також субсидію скасують, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства, має у власності:

транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа); і більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Також допомога скасовується, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу, має у власності більше ніж одне житлове приміщення за настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла.

Позбавлення субсидії також можливе, якщо відбулося отримання людиною або членом сім’ї особи зі складу домогосподарства одноразового доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Але це не стосується цільової благодійної допомоги, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини тощо.

Нагадаємо, що ФОПам слід знати деякі нюанси про оформлення житлової субсидії. Дохід підприємця рахують за встановленою формулою залежно від групи єдиного податку