Почему человеку могут отменить субсидию

Лишить субсидии могут, если человек не сообщил о возникновении обстоятельств, влияющих на пересмотр размера субсидии или права на ее получение, что сообщается Пенсионным фондом Украины.

Лицо, которому назначена жилищная субсидия, должно в течение 30 календарных дней проинформировать ПФУ о возникновении важных обстоятельств.

В перечень обстоятельств входят:

изменение состава зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства;

изменение социального статуса членов домохозяйства;

изменение в составе семьи члена домохозяйства;

изменение перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

смена управляющего, поставщика коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация об изменении предоставляется поставщиком услуги), создание объединения;

любой из членов домохозяйства или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, совершил операцию на сумму, превышающую на дату проведения операции 50 тысяч гривен;

о пребывании за границей лица, входящего в состав домохозяйства, или члена семьи лица, входящего в состав домохозяйства, в совокупности более 60 дней.

Также субсидию отменят, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, имеет в собственности:

транспортное средство, подлежащее регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа); и более одного транспортного средства, подлежащего регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Также помощь отменяется, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, имеет в собственности более одного жилого помещения при наступлении условий, при которых утрачивается право на получение субсидии на сверхнормативную площадь жилья.

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Лишение субсидии также возможно, если лицо или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, получило единовременный доход в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленный для трудоспособных лиц. Однако это не касается целевой благотворительной помощи, предоставляемой на получение образования, медицинских услуг, преодоление последствий стихийных бедствий, аварий, наследия в виде недвижимого имущества или его основной части и т. п.

Напомним, что ФЛП следует знать некоторые нюансы, касающиеся оформление жилищной субсидии. Доход ФЛП рассчитывается по установленной формуле в зависимости от группы единого налога