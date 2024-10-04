Хто може отримати 10 окладів при виході на пенсію: у ПФУ голосили список
Джерело:ПФУ
Деякі працівники державних та комунальних установ можуть отримати спеціальну виплату. Це сума 10 посадових окладів.
Хто має право отримати 10 окладів
Перелік отримувачів такої виплати встановлено постановою Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року. Окрім місця роботи, для нарахування цих коштів, важливим є і те, яку кількість стажу встигла набути особа.
Читайте також Історичне підвищення податків: Комітет підтримав до другого читання законопроєкт
Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно зі статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення,
– зазначає ПФУ.
Працівникам таких закладів доступна ця виплата:
- школи-клініки;
- дитячі будинки;
- загальноосвітні школи;
- дошкільні навчальні заклади усіх типів;
- позашкільні навчальні заклади;
- військові загальноосвітні установи;
- бібліотеки (якщо йдеться про бібліотекарів та завідувачів);
- контрольно-аналітичні лабораторії;
- музичні школи;
- художні школи;
- дитячі виховні та виховно-трудові колонії;
- вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації тощо.
Мінімально необхідна кількість стажу для отримання виплат така:
- 35 років – для чоловіків;
- 30 років – для жінок.
Зверніть увагу! Ця допомога надається, якщо особа раніше не отримувала будь-яку пенсію.