Хто може отримати 10 окладів при виході на пенсію: у ПФУ голосили список

4 жовтня 2024, 15:31
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

ПФУ

Деякі працівники державних та комунальних установ можуть отримати спеціальну виплату. Це сума 10 посадових окладів.

Хто має право отримати 10 окладів

Перелік отримувачів такої виплати встановлено постановою Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року. Окрім місця роботи, для нарахування цих коштів, важливим є і те, яку кількість стажу встигла набути особа.

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Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно зі статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення,
– зазначає ПФУ.

Працівникам таких закладів доступна ця виплата:

  • школи-клініки;
  • дитячі будинки;
  • загальноосвітні школи;
  • дошкільні навчальні заклади усіх типів;
  • позашкільні навчальні заклади;
  • військові загальноосвітні установи;
  • бібліотеки (якщо йдеться про бібліотекарів та завідувачів);
  • контрольно-аналітичні лабораторії;
  • музичні школи;
  • художні школи;
  • дитячі виховні та виховно-трудові колонії;
  • вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації тощо.

Мінімально необхідна кількість стажу для отримання виплат така:

  • 35 років – для чоловіків;
  • 30 років – для жінок.

Зверніть увагу! Ця допомога надається, якщо особа раніше не отримувала будь-яку пенсію.