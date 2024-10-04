Хто має право отримати 10 окладів

Перелік отримувачів такої виплати встановлено постановою Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року. Окрім місця роботи, для нарахування цих коштів, важливим є і те, яку кількість стажу встигла набути особа.

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Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно зі статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення,

– зазначає ПФУ.

Працівникам таких закладів доступна ця виплата:

школи-клініки;

дитячі будинки;

загальноосвітні школи;

дошкільні навчальні заклади усіх типів;

позашкільні навчальні заклади;

військові загальноосвітні установи;

бібліотеки (якщо йдеться про бібліотекарів та завідувачів);

контрольно-аналітичні лабораторії;

музичні школи;

художні школи;

дитячі виховні та виховно-трудові колонії;

вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації тощо.

Мінімально необхідна кількість стажу для отримання виплат така:

35 років – для чоловіків;

30 років – для жінок.

Зверніть увагу! Ця допомога надається, якщо особа раніше не отримувала будь-яку пенсію.