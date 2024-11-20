Чи вигідно працювати на заслуженому відпочинку: ПФУ назвав різницю у виплатах пенсіонерів

На 1 жовтня 2024 року в Україні з 10,3 мільйона пенсіонерів 2,8 мільйона продовжують працювати. Як правило, такі пенсіонери отримують вищі виплати, оскільки їх пенсія зростає швидше.

Чи вигідно працювати на пенсії

Різниця в пенсіях між працюючими та непрацюючими пенсіонерами Середня пенсія в Україні становить 5 385,25 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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А от працюючі пенсіонери отримують в середньому 5 661,05 гривні.

З початку року пенсії зросли таким чином:

у працюючих пенсіонерів зросли на 10,5%, що додало їм 596,92 гривні .

. у непрацюючих пенсіонерів зростання склало 8,7%, або 466,61 гривні.

Які пенсії отримують українці

Серед пенсіонерів, які отримують виплати, 72,84% мають пенсії за віком. Інші категорії пенсій розподіляються таким чином:

пенсії за інвалідністю – 15,08%;

пенсії у разі втрати годувальника – 6,35%;

пенсії за вислугу років – 5,15%;

соціальні пенсії – 0,54%;

довічне утримання суддів – 0,04%.

Зауважте! Пенсійний фонд зазначає, що пенсії працюючих пенсіонерів зростають швидше завдяки додатковому стажу та внескам. Таким чином, продовження трудової діяльності під час пенсії позитивно впливає на розмір виплат.