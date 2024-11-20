Хто має право на максимальну пенсію

Розмір максимальної пенсії не може бути більшим ніж 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Зауважте! В максимальний розмір пенсії не входить надбавка окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Максимальну пенсію можуть отримувати особи, які належать до таких категорій:

працівники місцевого самоврядування;

держслужбовці;

науковці;

народні депутати.

Зверніть увагу! Максимальну пенсію зможуть отримати й особи, що мали високу заробітну плату протягом життя.

Як зміниться розмір максимальної пенсії у 2025

У 2024 році розмір максимальної пенсії сягнув 23 610 гривень. До 2028 року це значення не буде зазнавати змін.

Нагадаємо! Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік. Таким чином були зафіксовані деякі соцстандарти на наступні декілька років.