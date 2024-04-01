У пенсіонерів є лише 10 днів: чому деяким доведеться віддати частину пенсії

Деякі пенсіонери продовжують працювати, попри вихід на пенсію. Саме через роботу вони можуть не отримувати частину своєї пенсійної виплати.

Як уникнути втрати виплат

Насправді уникнути часткової втрати виплат можливо. Для цього потрібно своєчасно звернутися у ПФУ.

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Якщо пенсіонер працює або ж розпочав підприємницьку діяльність, він має сповістити про це Пенсійний фонд протягом 10 днів. Якщо особа не встигне повідомити ПФУ, їй автоматично знімуть частину пенсії.

Звернутися із відповідною заявою у Пенсійний фонд можна як онлайн, так і офлайн. Тобто завітати безпосередньо у відділення ПФУ або ж скористатися особистим кабінетом у вебпорталі.

Що буде у разі неповідомлення

ПФУ регулярно проводить звірку з державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців, тому приховати факт працевлаштування особа не зможе. Щобільше, за це вводять штрафні санкції.

Якщо працівники ПФУ виявляють неповідомлення з боку особи про вказаний факт, її зобов'яжуть повернути зайві виплачені кошти. У випадку, коли пенсіонер не віддає гроші добровільно, вони будуть утримані з пенсії.

Для повернення зайвих виплачених коштів, ПФУ може "забирати" до 20% від суми пенсійних виплат.