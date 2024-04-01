Як уникнути втрати виплат

Насправді уникнути часткової втрати виплат можливо. Для цього потрібно своєчасно звернутися у ПФУ.

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Якщо пенсіонер працює або ж розпочав підприємницьку діяльність, він має сповістити про це Пенсійний фонд протягом 10 днів. Якщо особа не встигне повідомити ПФУ, їй автоматично знімуть частину пенсії.

Звернутися із відповідною заявою у Пенсійний фонд можна як онлайн, так і офлайн. Тобто завітати безпосередньо у відділення ПФУ або ж скористатися особистим кабінетом у вебпорталі.

Що буде у разі неповідомлення

ПФУ регулярно проводить звірку з державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців, тому приховати факт працевлаштування особа не зможе. Щобільше, за це вводять штрафні санкції.

Якщо працівники ПФУ виявляють неповідомлення з боку особи про вказаний факт, її зобов'яжуть повернути зайві виплачені кошти. У випадку, коли пенсіонер не віддає гроші добровільно, вони будуть утримані з пенсії.

Зверніть увагу! Для повернення зайвих виплачених коштів, ПФУ може "забирати" до 20% від суми пенсійних виплат.