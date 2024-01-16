Виплати працюючим пенсіонерам: на скільки зросли суми у 2024 році

Деякі пенсіонери навіть під час свого законного відпочинку продовжують працювати. Січень не встиг ще минути, а виплати цієї категорії українців уже зросли.

Виплати працюючих пенсіонерів

Протягом 2023 року виплати пенсіонерів, які працюють, зросли на 17%, тобто на 823,48 гривні. Тож середня пенсія у таких людей становить 5 661 гривні, тоді як у тих, хто не працює, вона становить 5 385 гривень.

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Нині в Україні налічується близько 10,5 мільйона пенсіонерів з яких 2,7 мільйона продовжують працювати.

Які пенсії отримують українці:

29,7% від усіх пенсіонерів – 3 000 гривень;

21,25% – від 3 000 до 4 000 гривень;

14,91% – від 4 000 до 5 000 гривень;

23,20% – від 5 000 до 10 000 гривень;

10,94% – понад 10 000 гривень.

Які види виплат отримують українські пенсіонери

за віком – 73,27% пенсіонерів;

з інвалідності – 14,63%;

у разі втрати годувальника – 6,26%;

за вислугу років – 5,24%;

соціальні пенсії – 0,56%;

довічне утримання суддів – 0,04%.

Індексація пенсій

У 2024 році індексація пенсій відбудеться традиційно у березні. Перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла про приблизний розмір підвищення.

Дарія Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики На 2024 рік у нас також передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%.

Таким чином пенсіонери мають бути захищеними від впливу інфляції на економіку країни.