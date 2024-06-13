Працюючі пенсіонери: у червні можливе підвищення виплат
13 червня 2024, 10:35Читать новость на русском
Джерело:Кабмін
У червні працюючі пенсіонери зможуть отримати перераховану пенсію, яку почали заново обчислювати ще у квітні. Збільшення виплат буде індивідуальним.
Кому підвищать пенсію
У червні пенсії перерахують для осіб, які після попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2024 року та:
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- набули мінімум 24 місяці страхового стажу
- відпрацювали щонайменше 24 місяці, але після попереднього призначення чи перерахунку пенсії минуло два роки.
Якщо ж пенсіонери працюють та отримують виплати за вислугу років, цей перерахунок зроблять лише, якщо вони досягнули пенсійного віку.
Як відбувається перерахунок
Якщо станом на 1 березня набутий стаж пенсіонера складає як мінімум 24 місяці, під час перерахунку враховуються:
- набутий страховий стаж;
- заробіток, з якого проводилося обчислення пенсії при її призначенні чи попередньому перерахунку;
- якщо доцільно, заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи перерахунку пенсії.
Проте, якщо на цю дату стаж є меншим за 24 місяці, до уваги беруть:
- набутий страховий стаж;
- заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.