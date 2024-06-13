Кому повысят пенсию

В июне пенсии пересчитают для лиц, которые после предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года и:

Читайте также Увеличить пенсию легко: как пенсионеры могут повысить свои выплаты

приобрели минимум 24 месяца страхового стажа

отработали не менее 24 месяцев, но после предыдущего назначения или перерасчета пенсии прошло два года.

Если же пенсионеры работают и получают выплаты за выслугу лет, этот перерасчет сделают только, если они достигли пенсионного возраста.

Как происходит перерасчет

Если по состоянию на 1 марта приобретенный стаж пенсионера составляет как минимум 24 месяца, при перерасчете учитываются:

приобретенный страховой стаж;

заработок, из которого проводилось исчисление пенсии при ее назначении или предыдущем перерасчете;

если целесообразно, заработок, который человек получал, работая после назначения или перерасчета пенсии.

Однако, если на эту дату стаж меньше 24 месяцев, во внимание принимают: