Європа продовжує активно купувати російські товари: чому не працюють санкції

У 2024 році ЄС загалом імпортував з Росії 5,34 мільйона тонн продукції, що належить до гірничо-металургійного комплексу. Це відбувалося попри санкції.

Як ЄС може відмовитись від товарів з Росії

Торік російські виробники отримали від експорту продукції в ЄС орієнтовно 2,5 мільярди євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на GMK Center.

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Ці дані свідчать про те, що чинні обмеження не є ефективними. До того ж існує багато виключень, що дозволяють Росії заробляти.

Цікаво, що найбільше у ЄС постачалися саме російські напівфабрикати. Їх загалом куплено – 3,15 мільйона тонн (це на 1,1% більше ніж у 2023 році). Відповідно, імпорт російської металопродукції у країни Євросоюзу залишається значним.

Україна, як кандидат та майбутній член єдиного європейського економічного простору, могла б замістити російських постачальників. Українські виробники здатні наростити випуск та експорт напівфабрикатів, чавуну та DRI, що дозволило б ЄС зменшити залежність від російської сировини та водночас підтримати економіку України,

– повідомляє видання.

Проте, потрібно розуміти, що для реалізації цього задуму потрібно:

здійснити додаткові інвестиції у виробничі потужності;

виявлення політичної волі з боку європейських країн.

Зверніть увагу! У 2023 році Росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу на суму 3 мільярди євро.