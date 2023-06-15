Оформлення субсидій змінять: які нові правила введуть

В Україні планують спростити оформлення субсидій. Відтак, якщо зміни ухвалять, то українцям доведеться подавати лише заяву та інформацію про склад сім'ї.

Як можуть змінити правила оформлення субсидій

Під час ефіру телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що зараз в Мінсоцполітики розробляють спрощений механізм оформлення субсидії.

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Які зміни пропонують в уряді:

Українцям потрібно буде подати лише заяву та проінформувати про склад сім'ї.

Іншу документацію збиратиме Міністерство соцполітики самостійно.

Йдеться про місце працевлаштування, спільний дохід, місце навчання громадянина, відомості про склад сім'ї тощо.

Згодом працівники Мінсоцполітики долучатимуть відомості про майновий стан сім'ї та відстежуватимуть дороговартісні придбання, які робили члени сім'ї протягом року.

Нагадуємо, що дороговартісними покупками вважаються речі, що 50 тисяч гривень та більше.

У Пенсійному фонді заведені акаунти або особисті кабінети для всіх постачальників послуг, щоб людина не вписувала деталі про комуналку. Ми це самі збираємо за адресою за постачальниками, реєструючи постачальників послуг,

– каже Оксана Жолнович.

Після того, як збори усієї документації закінчаться прийматиметься остаточне рішення щодо надання субсидії. Відповідно до зібраних даних, розраховуватиметься й обсяг пільги.

Знижку 100% на сплату комуналки

Українські пенсіонери, які мають заслуги перед державою, можуть не платити за деякі комунальні послуги:

житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);

паливо та зріджений газ.

Однак йдеться лише про тих осіб, у яких середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3 760 гривень.