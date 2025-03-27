В Україні можуть змінити правила переказу коштів: що зміниться

Національний банк України планує зробити грошові перекази більш прозорими. Для цього передбачається зобов'язати банки надавати клієнтам дані про кінцевих учасників транзакцій.

Як зміняться правила переказу коштів

Проєкт відповідної постанови був опублікований на сайті НБУ. Нові правила щодо випуску та обслуговування банківських карток можуть бути впроваджені з 1 жовтня 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на Постанову НБУ.

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Згідно з пропозицією, банки можуть бути зобов'язані передавати емітентам інформацію про платника та отримувача, зокрема:

код за ЄДРПОУ для компаній;

повний номер платіжного інструменту для фізичних осіб.

Крім того, планується уточнити вимоги до формування платіжних інструкцій банками та визначити обов'язкові реквізити. Для онлайн-платежів банки будуть зобов'язані надавати платникам повне найменування до початку ініціації переказу.

Ліміти на карткові перекази

З 1 лютого українські банки ввели нові обмеження на карткові перекази, зокрема за реквізитами IBAN.

Для клієнтів з високим рівнем ризику встановлено ліміт у 50 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів середнього та низького рівня ризику ліміт становить 150 тисяч гривень на місяць, однак з 1 червня цей ліміт зменшиться до 100 тисяч гривень.

Як підготуватися до нових лімітів: